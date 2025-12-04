Баскетбольные клубы Челябинской области проведут матч в голливудском стиле

Команды «ЧБК» и «Металлург» сыграют между собой в тематике фильма «Один дома»

В необычном стиле состоится баскетбольное южноуральское дерби между командами «ЧБК» и «Металлург». Соперники сразятся между собой в новогодней тематике знаменитого голливудского фильма «Один дома» — оформление спортплощадки будет стилизовано под известную рождественскую комедию, сообщает пресс-служба клуба «ЧБК».

Матчи между клубами «ЧБК» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск) почти всегда получаются зрелищными и бескомпромиссными. На то это и южноуральское дерби. В этом году организаторы приготовили для болельщиков сюрприз и проведут поединок в рождественско-новогоднем стиле с тематикой фильма «Один дома».

Спортивный комплекс «Метар-Спорт» преобразится: трибуны, оформление зала и развлечения для зрителей будут стилизованы под атмосферу фильма. Анонсы в социальных сетях уже запущены, и клуб «ЧБК» приступил к праздничному украшению арены.

Возрастное ограничение: 0+