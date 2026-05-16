Футболисты «Челябинска» сыграют в форме с засекреченными фамилиями игроков

Тематический матч направлен на борьбу с мошенниками

Сегодня, 16 мая, на стадионе «Центральный» состоится заключительный матч сезона в Первой лиге, в котором местный ФК «Челябинск» примет ярославский «Шинник». Клуб приурочил игру к важной социальной теме — борьбе с цифровыми и телефонными мошенниками. В рамках акции футболисты «Челябинска» выйдут на поле в уникальной форме, призванной привлечь внимание болельщиков к проблеме сохранения личных данных, сообщает пресс-служба клуба.

Главная деталь экипировки — три последние буквы фамилии каждого игрока заменены на знак «звездочки» (***). Этот визуальный прием — прямая отсылка к трем засекреченным цифрам на обороте банковской карты (CVV-код), которые ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам.

Таким необычным перфомансом футбольный клуб хочет подчеркнуть простую, но жизненно важную истину: к своим цифровым данным нужно относиться с максимальной внимательностью и не раскрывать их посторонним.

Начало матча с «Шинником» запланировано на 15:00. Болельщиков приглашают поддержать команду на стадионе «Центральный» и заодно напомнить себе и близким о правилах цифровой безопасности.

