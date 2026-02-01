Баскетболисты «Металлурга» не справились дома с приморским «Динамо» в Суперлиге

Магнитогорский клуб уступил дальневосточникам со счетом 82:91

В баскетбольной Суперлиге потерпел домашнее поражение магнитогорский «Металлург». На своей площадке южноуральцы уступили одному из фаворитов турнира приморскому «Динамо» со счетом 82:91. «Металлург» упустил возможность приблизиться к топ-8 в Суперлиге, но еще не потерял шансы пробиться в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» долго не играл на своей площадке. Последний матч дома он провел аж 19 декабря прошлого года, уступив БК «Новосибирск» (62:76). После этого были шесть матчей на выезде, в которых южноуральцы одержали две победы.

Разумеется, любители баскетбола в Магнитогорске соскучились по своей команде. Домашний матч «Металлурга» с приморским «Динамо» собрал внушительную аудиторию на трибунах ДС им. Ромазана. Этот факт, по всей видимости, придал игрокам уверенности: они здорово начали поединок, повели в счете 11:8. Впрочем, гости «дремали» недолго — благодаря точному дальнему попаданию Ивана Стребкова они вышли вперед, а затем еще и Омар Смит попал «трешку» и сделал счет 13:18. В итоге 18:21 после стартовых 10 минут игры.

В дебюте второго периода выровнял положение Михайло Богданович. Сербский баскетболист забил «трешку», затем дважды забил со средней дистанции. 25:25 — и какое-то время в матче шли «качели». Мирное течение игры прервал американец Омар Смит: забил один трехочковый бросок, затем второй — и «динамовцы» впервые в матче оторвались в счете более чем на 10 очков.

Ценой невероятных усилий «Металлург» сумел вернуться в игру и сократил разрыв в счете к большому перерыву — 39:44. Удивительно, но «Динамо» в первой половине игры показало отличный процент попадания с дальней дистанции. Оно реализовало 9/12 трехочковых бросков, а это аж 18 очков в копилку команды.

После большого перерыва игра «Металлурга» производила хорошее впечатление. Ребята неплохо завершали атаки, цепко действовали в обороне, двигали мяч на площадке соперника. Вот только дивидендов это не приносило: уж слишком здорово играл соперник! Приморское «Динамо» наряду с «ЧБК» и «Темп-СУМЗ» производит самое сильное впечатление в текущем чемпионате Суперлиги.

На сей раз у гостей «включился» в игру Даниил Аксенов, забив три «трехи». В дальних бросках процент реализации у «Динамо» был даже лучше, чем со средней дистанции, — 11/16 (69%) и 13/22 (59%) соответственно. Магнитогорцы же отчаянно сопротивлялись, здорово у них вошел в игру Вадим Орехов, за короткий промежуток времени он набрал 6 очков, сделал 5 подборов и 1 перехват.

66:70 — перед заключительным периодом говорили о том, что в этом поединке еще ничего не ясно. Вот только начали хозяева площадки четвертый период из рук вон плохо: 3,5 минуты они не могли набрать и очка. Гости между тем ушли в небольшой отрыв — 66:74.

Стоило магнитогорцам наладить игру в атаке, как соперники тут же ответили результативными действиями. В сложной ситуации забил дальний бросок Айзея Кроули — 73:80 за 5 минут до финальной сирены. Сократил «Металлург» отрыв даже до 2 очков, но развить успех не удалось. Концовку матча баскетболисты «Динамо» провели лучше и праздновали победу — 82:91. В очередной раз их спасли американские легионеры: Омар Смит и Айзея Кроули были лидерами гостей в этом матче.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига, мужчины. 1 февраля. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Владивосток) — 82:91 (18:21, 23:25, 25:24, 16:21).

«Металлург»: Кочергин (16), Богданович (14), Баландин (9), Михеев (8), Глазунов (8), Орехов (7), Мартынов (6), Мальцев (5), Степанцов (5), Юрков (4), Венников, Пхакадзе

«Динамо»: Смит (26), Аксенов (19), Кроули (18), Захаров (11), Стребков (11), Десятников (4), Дойников (2), Ершов, Садиков, Грачев.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Омар Смит («Динамо»)

Главный герой матча и самый результативный его игрок. Набрал в итоге 26 очков, из них 18 — с «трешки» (6/10), в его активе также 4 подбора и 6 передач.

Айзея Кроули («Динамо»)

Провел хороший и полезный для команды матч, причем «включался» в игру в самый нужный момент. 18 очков и 4 подбора — достойно!

Даниил Кочергин («Металлург»)

Провел на площадке лишь 20 минут (можно было бы доверить ему больше игрового времени), стал самым результативным игроком своей команды (16 очков).

Следующий матч БК «Металлург» сыграет на выезде 12 февраля с подмосковными «Химками». Магнитогорцы идут на 11-й строчке в турнирной таблице и еще не потеряли шансы войти в топ-8 и пробиться в плей-офф.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).