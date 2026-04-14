В Челябинске с 15 апреля закроют движение трамваев на Дзержинского

В Ленинском районе будут запущены компенсационные маршруты

В областном центре в среду, 15 апреля, стартует капитальный ремонт трамвайных путей по улице Дзержинского в Ленинском районе. В связи с полным перекрытием движения электротранспорта Организатор перевозок Челябинской области представил измененную схему работы общественного транспорта.

Так, трамваи № 18к и 22 будут направлены до остановки «Харлова». Пассажирам, следующим в сторону центра и обратно, придется делать пересадку.





На время ремонта запускается специальный автобусный маршрут КМ2. Он проследует от остановки «Харлова» по улицам Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей и Новороссийской. Интервал движения составит всего 10 минут.

Для удобства горожан на улице Дзержинского организованы временные остановочные пункты:

• «ТРК Аврора» (в районе дома № 87/5);

• «Первый Плановый» (перед пересечением с улицей Баталова);

• «Первоконная» (в районе дома № 55);

• «Эстонская» (в районе дома № 33);

• «Лизы Чайкиной» (в районе дома № 23).

На участке от остановки «Эстонская» до «Чистопольской» организуют движение трамвая-челнока. Он будет курсировать с интервалом 20 минут, обеспечивая связь отрезанных ремонтом кварталов.

Водителям и пассажирам рекомендуют также пользоваться существующими автобусными маршрутами: № 5, 18, 19, 22, 25т, 81, 91 и 483. Напоминаем, при оплате транспортной картой действуют бесплатные пересадки в течение 60 минут, также доступны безлимитные проездные билеты на сутки и месяц.