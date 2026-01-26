Баскетболистки «Металлурга» уверенно движутся к чемпионству в Высшей лиге

Магнитогорская команда дважды на своей площадке выиграла у пензенской «Юности»

Женская баскетбольная команда «Металлург» одержала очередные две победы в Высшей лиге. Девушки из Магнитогорска не без проблем расправились с соперницами из пензенской «Юности» — 77:55 и 64:61. Южноуральская команда уверенно возглавляет Высшую лигу, у нее хорошие шансы выиграть регулярный чемпионат и получить преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первой игре ЖБК «Металлург» не испытал трудностей с девушками из Пензы. Хозяйки площадки уверенно выиграли первый период, затем второй. К большому перерыву счет был уже 42:27. Оставалось теперь сыграть без сбоев и уверенно довести матч до победы. С этой задачей спортсменки из Магнитогорска успешно справились. Более того, даже чуть увеличили преимущество в счете. В итоге 77:55 к финальной сирене.

«Девочки агрессивно работали в защите и уверенно сыграли на щитах. Плюс была установка бежать, разгонять атаки, быстрее двигать мяч вперед. Это принесло свои плоды. Плотная командная защита мешала игрокам „Юности“ организовывать свои атаки», — резюмировал после матча в интервью клубной пресс-службе главный тренер ЖБК «Металлург» Максим Синельников.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 24 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Юность» (Пенза) — 77:55 (21:14, 21:13, 16:15, 19:13).

«Металлург»: Андрюшкина (17), Адащик (15), Дорофеева (12), Межова (8), Фролова (7), Давыдова (6), Стефановская (5), Васильева (4), Мордвинцева (3), Телегина.

«Юность»: Сизякова (14), Егорова (10), Похмельнова (7), Бойкова (6), Чижевская (4), Михайлова (4), Кислюнина (3), Единорцева (3), Котельникова (2), Верабей (2), Гринченко, Кривошеина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

За 20 минут на площадке успела набрать 17 очков и сделать 9 подборов при 67% реализации бросков — достойный вклад в командную победу.

Мария Адащик («Металлург»)

Часто брала игру на себя, и не всегда оправданно. Но показала свой высокий уровень, в ее активе 15 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Ольга Сизякова («Юность»)

Опытнейшая баскетболистка была лидером своей команды, стала самым результативным ее игроком в матче (14 очков).

Ответный матч «Металлурга» и «Юности» получился куда более упорным. Уже на старте гости показали зубы и твердое намерение взять реванш. Не лишним будет напомнить, что накануне они дважды выиграли в Челябинске у «Славянки-ЧКПЗ». 0:5 после первых двух минут игры. Девушки из Пензы выиграли первую четверть 21:15.

Во второй четверти отрыв «Юности» начал расти. У «Металлурга» вовремя включилась Ксения Васильева. Ее точные броски позволили сократить отставание в счете. Но пензенцы не останавливались. До конца четверти они вернули перевес в семь очков, и на большой перерыв команды ушли при счете 24:31.

Лишь после большого перерыва, в третьем периоде, хозяйки площадки наконец заиграли в полную силу. «Металлург» достаточно быстро сравнял счет и даже вышел вперед — помогла своевременная «трешка» Марии Адащик. Ее точным броском из-за дуги поддержала Дарья Андрюшкина, а после кинжального прохода Виктории Дорофеевой «Юность» запросила тайм-аут при счете 40:35. К концу четверти отрыв хозяев вырос до девяти очков.

Догонялки продолжились в заключительной четверти. «Юность» пыталась сократить отставание, но «Металлург» не отпускал соперника. За три минуты до конца матча Софья Фролова заработала четвертый фол. Гости цеплялись за матч до последних секунд. Когда Александра Чижевская сделала счет 62:59, Максим Синельников вмешался в игру тайм-аутом. И все-таки последние секунды остались за хозяевами — 64:61.

«Мы испытывали проблемы в нападении: не находили свободных игроков, совершили много потерь. Надо было действовать проще и быстрее двигать мяч. Но во второй половине матча собрались, все получилось — главное, выиграли», — подвела итог второму поединку разыгрывающая ЖБК «Металлург» Виктория Дорофеева.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 25 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Юность» (Пенза) — 64:61 (15:21, 9:10, 26:10, 14:20).

«Металлург»: Дорофеева (15), Андрюшкина (14), Адащик (12), Фролова (12), Васильева (9), Давыдова (2), Межова, Мордвинцева, Стефановская,

«Юность»: Бойкова (22), Сизякова (14), Егорова (7), Чижевская (6), Похмельнова (4), Верабей (3), Гринченко (2), Михайлова (2), Кривошеина (1), Кислюнина, Енидорцева.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Андрюшкина («Металлург»)

Опыт и мастерство игрока сыграли важную роль в командном успехе. Хорошо провела концовку встречи.

Анна Бойкова («Юность»)

Была абсолютно лучшей в пензенской команде: стала самым результативным игроком матча, много атаковала с «трешки» — 5 точных попыток из 11.

Виктория Дорофеева («Металлург»)

Практически не уходила с площадки, провела аж 38 минут. Сыграла полезно, возможно, это ее лучший матч в сезоне.

Впереди у девушек из «Металлурга» два гостевых поединка с командой «Платов-РГЭУ» из Ростовской области. Эти матчи состоятся 3 и 4 февраля. Магнитогорский клуб продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Идущая на второй позиции «Славянка-ЧКПЗ» отстает от географических соседей на 3 победы.

Фото: пресс-служба ЖБК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).