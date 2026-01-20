Баскетбольный клуб «Металлург» вернулся в погоню за места в плей-офф Суперлиги

Магнитогорская команда одержала важнейшую гостевую победу над «Куполом-Родники» — 64:62

В баскетбольной Суперлиге важнейшую победу одержал магнитогорский «Металлург». Южноуральская команда на выезде в равной игре выиграла у клуба «Купол-Родники» из Ижевска — 64:62. Героем матча стал форвард «Металлурга» Артем Степанцов, он помог команде одержать победу и вернуться в борьбу за место в кубковой восьмерке, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» перед матчем с «Куполом-Родники» занимал 12-е место в регулярном чемпионате Суперлиги. Ижевчане расположились на 10-й позиции. А если учесть, что перед обеими командами стоит задача выхода в плей-офф (туда выходит топ-8 команд «регулярки»), то можно себе представить какое значение имел этот матч для соперников.

Возможно, это обстоятельство отразилось на действиях баскетболистов. Они много ошибались, совершили немало потерь, не попадали в кольцо из выгодных позиций... Ну и в целом, старались в первую очередь надежно и плотно сыграть в обороне. Хотя магнитогорцы начали игру уверенно, повели в счете и первый отрезок матча завершили в свою пользу — 18:15.

Вот только от этого иллюзорного преимущества не осталось и следа во втором периоде. Хозяева площадки добавили в агрессии, а у «Металлурга» напрочь перестала получаться игра в атаке. Лишь 12 очков за 10 минут игры — это очень мало. Так, «Купол-Родники» со счетом 37:30 завершил первую половину матча.

Стоит отметить, что команды показали примерно равный показатель реализации бросков с игры. Хозяева площадки вели в счете за счет лучшей игре под щитом: 25:17 по подборам — лучшее тому подтверждение. У магнитогорцев показывал высокий уровень мастерства разве что Михайло Богданович, остальные действовали на своем уровне или даже ниже своих возможностей.

После большого перерыва прибавили в движении обе команды. Особенно это касается «Металлурга». Две точные «трешки» в исполнении Отара Пхакадзе и Василия Мартынова позволили южноуральцам сократить разрыв в счете, а Даниил Кочергин в красивом проходе выровнял положение — 42:42 к исходу 5-й минуты.

Все должно было решиться в четвертом периоде, но и в ней обе команды шли бок о бок. И тут начал творить чудеса Артем Степанцов. Он хорошо вошел в игру, не побоялся взять игру на себя. Два его удачных броска в ответственный момент позволили «Металлургу» сделать «+4». А еще он забрал важнейший подбор под чужим щитом.

За 40 секунд до финальной сирены магнитогорцы вели 2 очка и владели мячом. Казалось, забивай — и ставь точку в матче. Но вновь наши парни придумали себе проблемы на ровном месте. Уже при счете 63:62 и 11 секунд до конца матча магнитогорцы неудачно ввели мяч в игру, соперник за него побороться и выиграл спорный мяч. Теперь игроки «Купола-Родники» могли завершать поединок в свою пользу, у них было 9 секунд на атаку.

Но Артем Степанцов был в ударе — он сделал блок-шот на Максиме Хозяшеве, заработав на себе еще и фол. Один штрафной игрок реализовал. В последней атаке с финальной сиреной бросал по кольцу Григорий Тучков — мяч застрял между душкой кольца и щитом. 62:64 — такая удивительная концовка получилась у этого пусть и не самого зрелищного, но валидольного матча.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 20 января. «Купол-Родники» (Ижевск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 62:64 (15:18, 22:12, 15:20, 10:14).

«Купол-Родники»: Хозяшев (16), Тучков (15), Куимов (9), Косарев (5), Цеханович (4), Жмако (4), Салагаев (4), Кадошников (3), Архипов (2), Бобровских.

«Металлург»: Богданович (14), Степанцов (11), Кочергин (10), Мартынов (8), Скрынник (5), Венников (5), Пхакадзе (3), Глазунов (3), Киреев (3), Мальцев (2), Лютыч, Кондаков.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Степанцов («Металлург»)

Стал героем концовки матча — результативно вошел в игру, набрав в итоге 11 очков, сделал 7 подборов и 5 перехватов. А еще в нужный момент сделал блок-шот Тучкову.

Максим Хозяшев («Купол-Родники»)

Был лидером атак ижевского клуба, стал самым результативным игроком матча (16 очков). В его активе также 9 подборов и 4 перехвата.

Михайло Богданович («Металлург»)

Второй матч подряд проводит хороший матч за магнитогорский клуб. Чаще других атаковал кольцо соперника, набрал 14 очков при 60%-ной реализации бросков.

Впереди у «Металлурга» сложнейший гостевой матч с одним из фаворитов турнира — клубом «Темп-СУМЗ». Игра состоится 23 января в Ревде.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).