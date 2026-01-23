Баскетболисты «Металлурга» уступил клубу «Темп-СУМЗ» в Суперлиге

Магнитогорская команда достойно сражалась с фаворитом турнира на его площадке

Баскетбольный клуб «Металлург» проиграл матч в гостях одному из фаворитов Суперлиги. Сегодня, 23 января, магнитогорцы уступили команде «Темп-СУМЗ» со счетом 69:83. Они достойно сражались, дважды были близки к тому, чтобы совершить камбэк, но в нужный момент соперники прибавили и завершили игру в свою пользу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне магнитогорцы провели очень эмоциональный и энергозатратный поединок в Ижевске. В непростом поединке «Металлург» вырвал победу со счетом 64:62 и заставил поверить в то, что команда готова к тому, чтобы бороться за восьмерку сильнейших в Суперлиге.

Характера у южноуральцев не занимать, спорить нет смысла. И она проявила его сегодня в матче с клубом «Темп-СУМЗ». При доле везения могла рассчитывать и на победу. Дважды по ходу матча магнитогорцы приближались к сопернику на расстоянии вытянутой руки, оставалось лишь чуть поднажать — и оппонент мог дрогнуть. Но мастерство и подбор игроков сыграл ключевую роль в этом противостоянии.

Весь матч «Металлург» вынужден был догонять соперника. Иногда получалось сокращать разрыв в счете, порой преимущество хозяев достигало +10 очков. Ключевой могла стать третья четверть игры, когда магнитогорцы сделали счет 60:66. Но не смогли дожать соперника, упустили концовку периода.

Был у нашей команде и еще один шанс зацепиться за победу. Проявил себя, как и в предыдущем матче, Артем Степанцов. Вот уж действительно человек с характером и железными нервами. Забил со средней дистанции, в следующей атаке «положил» еще одну двушку, сделав счет 65:72 за 3 минуты до финальной сирены.

Такой разрыв легко отыгрывается в баскетболе. Но сделать это на уровне Суперлиге, когда тебе противостоит один из фаворитов чемпионата — задача уже не такая простая. Увы, игроки «Темп-СУМЗ», почуяв неладное, в нужный момент собрались — предельно аккуратно сыграли в защите, добавили в движении в атаке. По сути, последние 2 минуты игры команды уже доигрывали. В итоге 83:69 — вроде бы уверенная по счету, но отнюдь не по игре победа клуба «Темп-СУМЗ».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 23 января. «Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Металлург» (Магнитогорск) — 83:69 (23:14, 17:19, 25:19, 18:17).

«Темп-СУМЗ»: Н. Иванов (20), Малинин (13), Крылов (10), И. Макаров (7), Левшин (7), Евстигнеев (6), Ильинов (6), Сопин (5), Клюев (4), Копанцев (3), Сычков (2).

«Металлург»: Богданович (20), Кочергин (13), Степанцов (12), Михеев (11), Глазунов (4), Мартынов (3), Венников (3), Кондаков (3), Скрынник, Мальцев, Лютыч.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Иванов («Темп-СУМЗ»)

Шикарный матч в исполнении «большого» игрока: 20 очков и 7 подборов при классной игре в защите и под щитом — респект!

Михайло Богданович («Металлург»)

Стал основной действующей силой магнитогорцев по набору очков. Особенно хорошо провел первую половину матча. В его активе 20 очков.

Артем Степанцов («Металлург»)

В очередной раз проявил характер и умение сыграть полезно в концовке встречи. Жаль, провел не так много времени на площадке, потенциал его очевиден, но не все тренеры видят это.

Баскетболисты «Металлурга» завершили затяжную гостевую серию матчей и возвращаются домой. Следующий матч магнитогорцы проведут на родной площадке 1 февраля с приморским «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).