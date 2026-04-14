Житель Красноармейского округа поджег иномарку бывшей

Теперь ему может грозить до пяти лет заключения

В Красноармейском округе задержан обиженный пироман. В одном из сел 51-летний мужчина поджег автомобиль бывшей сожительницы, сообщает пресс-служба полиции.

Иномарка была припаркована у дома женщины. Установлено, что злоумышленник принес с собой легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею автомобиль бывшей возлюбленной, совершил поджог и скрылся с места происшествия.

В результате пожара транспортное средство получило серьезные повреждения, а также пострадал фасад жилого дома. Ущерб оценивается в 1 миллион рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.