В Челябинске задержали лидера ОПГ «Вахрушевские», причастного к хищениям в Южуралзолоте

Силовики провели очередную серию мероприятий по декриминализации обстановки в регионе

Сотрудники УФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели очередную серию оперативных мероприятий, направленных на декриминализацию обстановки в регионе. Об этом сегодня сообщили в правоохранительных органах.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела о вымогательстве был задержан неоднократно судимый Александр Вахрушев. Оперативники установили, что он является лидером преступной группы, известной как «вахрушевские», и поддерживает связь с находящимся в следственном изоляторе Артаком Варосяном.

По данным следствия, участники ОПГ причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории региона. В числе основных эпизодов — вымогательство имущества и незаконный оборот драгоценных металлов. Установлено, что ценные металлы добывались преступным путем на государственных предприятиях, в том числе на ПАО «ЮГК» (Южуралзолото).

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении новых уголовных дел по иным эпизодам противоправной деятельности задержанного и его ранее арестованных сообщников. Также решается вопрос об избрании Вахрушеву меры пресечения.

В рамках расследования особое внимание уделяется установлению возможных коррупционных связей фигуранта в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.