Хоккейный клуб «Металлург» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Магнитогорцы уступали 0:2, но забили пять шайб подряд и выиграли у уфимцев со счетом 6:4

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» совершили очередной крутой камбэк в чемпионате КХЛ. Сегодня, 16 октября, южноуральцы уступали со счетом 0:2 уфимскому «Салавату Юлаеву», но затем забросили пять шайб подряд. Подопечные Андрея Разина закрепили лидерство в КХЛ, а клуб из Башкортостана продолжает оставаться худшей командой Лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» vs «Салават Юлаев»! Такая яркая вывеска в любом другом сезоне украсила бы чемпионат КХЛ. В принципе, она и сейчас вызывает интерес как в Магнитогорске, так и Уфе. Но кто бы мог подумать, что сегодня, 16 октября, между собой будут встречаться первая и последняя команда «регулярки»? Лидерство «Металлурга» еще можно было ожидать, но место на дне турнирной таблице «Салавата Юлаева» — вряд ли.

Удивительно еще и то, что эта игра получилась сверхрезультативной. И это при том, что в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. «Металлург» много атаковал, создавал остроту у ворот соперника, но на последнем рубеже здорово действовал голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

Во втором периоде счет открыли в матче уфимцы, а затем забили и еще — магнитогорские болельщики притихли. Их любимцы играли лучше, должны были вести в счете, но умудрились оказаться в роли догоняющих — 0:2. У гостей два гола организовали Джек Родуолд и Максим Кузнецов.

Впрочем, на хоккеистов «Металлурга» эти две пропущенные шайбы как будто никак не повлияли. Они продолжали гнуть свою линию и были вознаграждены за настойчивость. В их составе вновь напомнил о себе Евгений Кузнецов. Забросить первую шайбу за магнитогорцев ему не удалось, зато в третий раз выдал пас-конфетку на партнера по команде — Андрею Козлов замкнул его прострел из-за ворот.

Сравнял счет красивым кистевым броском Валерий Орехов. Он же организовал и третий гол, который хозяева льда забросили за 4 секунды до сирены. Бросок защитника от синей линии скорректировал Егор Яковлев. 3:2 перед третьей 20-минуткой.

В заключительном периоде команды стали действовать осторожнее. Темп игры значительно упал, пропала и острота у ворот команд. Но ровно до тех пор, когда на 52-й минуте упрочил преимущество хозяев Егор Коробкин — 4:2. В течение семи минут команды забросили аж 4 шайбы, а итоговый счет стал 6:4 в пользу «Металлурга».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 16 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:4 (0:0, 3:2, 3:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Джек Родуолд (Максим Кузнецов), 22:41 (5×5).

0:2 — Максим Кузнецов, 24:59 (5×5).

1:2 — Андрей Козлов (Евгений Кузнецов, Александр Смолин), 27:40 (5×5).

2:2 — Валерий Орехов (Руслан Исхаков, Дерек Барак), 32:11 (5×5).

3:2 — Егор Яковлев (Валерий Орехов, Дмитрий Силантьев), 39:56 (5×5).

4:2 — Егор Коробкин (Никита Коротков, Макар Хабаров), 52:23 (5×5).

5:2 — Дмитрий Силантьев (Алексей Маклюков, Артем Минулин), 53:12 (5×5).

5:3 — Владислав Ефремов (Александр Жаровский), 54:54 (5×5).

6:3 — Руслан Исхаков (Сергей Толчинский), 56:34 (5×5).

6:4 — Александр Жаровский (Артем Горшков), 57:43 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Валерий Орехов («Металлург»)

Организовал два гола хозяев, которые помогли команде сравнять счет, а затем выйти вперед. В обороне магнитогорская команда сыграла неважно, но к Орехову вряд ли можно предъявить какие-то претензии.

Максим Кузнецов («Салават Юлаев»)

В дебюте второго периода сделал все, чтобы забросил шайбу Джек Родуолд, а пару минут спустя забил гол сам, наказав за ошибку соперника.

Руслан Исхаков («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка за матч — сыграл не так ярко, но эффективно. С каждой игрой становится все больше и больше «своим» в магнитогорском коллективе.

Магнитогорский клуб упрочил свое лидерство в чемпионате КХЛ, а «Салават Юлаев» продолжает оставаться на последней позиции в «регулярке». Следующий матч южноуральцы сыграют дома 19 октября с «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).