В Миассе мужчина сорвался с пятиметровой охотничьей вышки

Пострадавшего с подозрением на травмы позвоночника доставили в больницу

В Миассе спасатели доставили к медикам 39-летнего мужчину, который сорвался с пятиметровой охотничьей вышки. Предварительно, он получил множественные травмы позвоночника, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Ночью 3 марта двое жителей Миасса находились ночью в лесу в районе Машгородка.

«Один из них, без конкретной цели, не удержался от соблазна проявить ловкость и залез на верхнюю смотровую площадку. В темноте взрослый „верхолаз“ потерял равновесие и, неожиданно сорвавшись, упал спиной вниз с пятиметровой высоты. Даже снег не смог компенсировать силу полученного удара»,— рассказали в пресс-службе.

Звонок от товарища о том, что его друг упал с вышки и не может пошевелиться, поступил к миасским спасателям в 4 часа утра.

Прибывшие на место спасатели на снегоходе нашли пострадавшего и сообщили о нем сотрудникам скорой.

«Спасатели осмотрели и выслушали 39‑летнего пострадавшего, описавшего свое самочувствие. Оказали первую помощь и, учитывая характер возможных травм, обеспечили максимальную неподвижность пострадавшего, жестко зафиксировав на спинальном щите», — рассказали подробности в пресс-службе.

Спасатели на снегоходе доставили мужчину к машине скорой помощи, ожидавшей на дороге. Медики госпитализировали в больницу с подозрением на множественные травмы позвоночника.

В пресс-службе напомнили о технике безопасности как во время отдыха, так и при работе на высоте.

За неделю областные спасатели работали на 18 вызовах. Помощь оказали 18 людям.