В Магнитогорске спасатели освободили скованных наручниками мужчину и женщину

Самостоятельно пара смогла только перепилить звенья

В Магнитогорске мужчина и женщина попали в щекотливую ситуацию во время интимных игр — они сковали друг друга наручниками, а снять оковы уже не получилось. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ключом открыть замок наручников не удалось, тогда молодые люди решили перепилить звенья ножовкой. Освободиться получилось лишь частично — самостоятельно снять браслеты они так и не смогли и обратились за помощью к спасателям.

«Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл браслетов», — рассказали в региональной ПСС.