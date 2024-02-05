Спасатели из Кыштыма несколько часов искали пропавшего на горнолыжном курорте фрирайдера

Молодой человек заблудился в лесу

В субботу, 3 февраля, спасатели из Кыштыма выезжали на горнолыжный курорт «Егоза», где во время катания по непроложенным трассам пропал сноубордист-фрирайдер, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«Вечером, перед закрытием трасс, одна из посетительниц центра спохватилась, что больше часа не видела молодого человека, с которым они приехали покататься на сноубордах. А телефона у пропавшего не было. Поиск на трассах самостоятельно и с помощью сотрудников не увенчался успехом. За помощью обратились к спасателям», — рассказывают в пресс-службе.

Одна группа спасателей при помощи снегоступов спустилась по склону, где мог кататься фрирайдер. Вторая группа, на автомобиле, проверяла автодороги вокруг курорта. Наконец около девяти часов вечера сноубордиста нашли в лесу. Измотанный и уставший, без снаряжения и сноуборда, он пробирался по заснеженному лесу в поисках обратного пути.

В поисково-спасательной службе напоминают, что, собираясь кататься по непроложенным трассам, нужно брать с собой телефон и желательно не кататься там в одиночку. Также фрирайдер должен адекватно оценить свой уровень подготовки и предупредить о своих намерениях товарищей, которые остаются на трассе.