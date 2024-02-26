Спасатели нашли 40‑летнего лыжника, пропавшего под Кыштымом

Мужчина увяз в глубоком снегу и не успел вернуться домой вовремя

В Кыштымском городском округе завершен поиск 40‑летнего лыжника, который накануне днем ушел в лес и не вернулся в оговоренное ранее время, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

По словам близких, мужчина поехал на лыжах к частному дому, расположенному в лесном массиве урочища Глининка. Туда и выехали спасатели и добровольцы поисково-спасательного отряда «Дозор». Поисковики заметили лыжный след и отправились по нему в глубь лесного массива.

«Уже спустя два часа спасатели обнаружили лыжника в лесу, в восьми километрах от автодороги на поселок Слюдорудник. Из-за глубокого снега мужчина не мог двигаться на лыжах, а идти по глубокому снегу пешком с грузом оказалось намного труднее и медленнее. Предупредить о задержке в пути он не мог из-за пропавшей связи», — рассказывают в Поисково-спасательной службе.

На снегоходе лыжника эвакуировали из леса. Помощь врачей ему не понадобилась.

Также в минувшие выходные помощь спасателей понадобилась туристам, которые отдыхали на Таганае.