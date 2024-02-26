В Кыштымском городском округе завершен поиск 40‑летнего лыжника, который накануне днем ушел в лес и не вернулся в оговоренное ранее время, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.
По словам близких, мужчина поехал на лыжах к частному дому, расположенному в лесном массиве урочища Глининка. Туда и выехали спасатели и добровольцы поисково-спасательного отряда «Дозор». Поисковики заметили лыжный след и отправились по нему в глубь лесного массива.
«Уже спустя два часа спасатели обнаружили лыжника в лесу, в восьми километрах от автодороги на поселок Слюдорудник. Из-за глубокого снега мужчина не мог двигаться на лыжах, а идти по глубокому снегу пешком с грузом оказалось намного труднее и медленнее. Предупредить о задержке в пути он не мог из-за пропавшей связи», — рассказывают в Поисково-спасательной службе.
На снегоходе лыжника эвакуировали из леса. Помощь врачей ему не понадобилась.
Также в минувшие выходные помощь спасателей понадобилась туристам, которые отдыхали на Таганае.