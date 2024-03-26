В Челябинской области возбудили дело после потасовки пассажиров в поезде

Участнику конфликта причинили тяжкий вред здоровью

В Челябинской области на станции Златоуст между двумя пассажирами вспыхнул конфликт, который перешел в драку. Одного из участников ссоры доставили в местную больницу, где медики расценили причиненные травмы, как тяжкий вред здоровью. В отношении зачинщика потасовки возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.



Происшествие случилось 25 марта в поезде, который следовал из Нового Уренгоя в Уфу. Конфликт разгорелся в тамбуре между 36-летним жителем Башкортостана и 33-летним жителем Оренбурга. Причиной стала личная неприязнь.

«По предварительным данным, зачинщик потасовки из Башкирии находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент словесная перебранка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в голову, отчего тот упал и потерял сознание», — рассказали в пресс-службе.

Поездная бригада сообщила о драке дежурному на перроне наряду ППСП. На станцию вызвали бригаду «скорой». Жителя Оренбурга госпитализировали.

Полицейские доставили зачинщика конфликта в линейный отдел полиции на станции Златоуст. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Его также задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Для него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметили в пресс-службе, мужчина не раз попадал в поле зрения силовых структур. Его привлекали к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и оскорбление представителя власти. Из мест лишения свободы в последний раз он освободился в 2018 году, проведя три года в ИК-8 города Оренбурга.

«Кроме того, решается вопрос о передаче материалов из транспортной полиции в СК РФ, так как при работе с доставленным последний позволил себе оскорбления и нецензурную брань в адрес стражей порядка, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ», — добавили в пресс-службе.