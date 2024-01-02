Предъявлено обвинение участникам драки в новогоднюю ночь в Челябинске

Четвертый фигурант дела объявлен в розыск

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявлено обвинение жителям Челябинска, подозреваемым в нападении на прохожих в одном из дворов Советского района в новогоднюю ночь. Одним из пострадавших в драке оказался участник СВО.

Напомним, группа агрессивных молодых людей, не совсем в трезвом состоянии, начала потасовку и применила в драке дубинки и газовый баллончик. Вечером 1 января сотрудниками Следственного управления СК РФ по Челябинской области и полицией города были задержаны трое подозреваемых, уроженцы Челябинской области. Было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Двоим по 18 лет, третьему — 17.

«В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования также установлена причастность к преступлению еще одного местного жителя, который скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения», — говорится в официальном релизе Следственного управления.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, чтобы установить все обстоятельств случившегося.