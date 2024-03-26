Хирург в Миассе сделал клиентке платную операцию за казенный счет

Вместо «пластики» завотделением указал в документах для ФОМС иной диагноз

В Миассе возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий заведующим хирургическим отделением одной из больниц. По данным следствия, он вместе с неустановленными сотрудниками провел местной жительнице пластическую операцию за казенный счет, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.

Сообщается, что затем подозреваемый передал в территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Челябинской области заведомо недостоверные сведения о лечении женщины, указав иной диагноз. ФОМС операцию оплатил, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов фонда и государства.

Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время следственные действия продолжаются, ведется сбор и закрепление доказательной базы, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.