В Челябинске вынесли приговор бывшим следователям по делу о смертельной драке

Один из них получил реальный срок в колонии

Сегодня, 22 декабря, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшим следователям регионального СУ СКР Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

«Кириллу Зубкову назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии строгого режима. Дмитрия Зыкова приговорить к 10 месяцам ограничения свободы. С учетом его пребывания в СИЗО наказание считать отбытым», — сообщили в суде.

Напомним, драка произошла 28 мая 2022 года на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Ранним утром здесь устроили разборки две подвыпившие компании. По словам прокурора, один из молодых людей спровоцировал конфликт. Начинающуюся драку увидели Зыков и Зубков, которые ехали мимо на такси (и согласно обвинительному заключению, тоже были нетрезвы). Следователи остановили машину и вмешались в драку. Жертвой разборок стал копейчанин Владимир Гончаров.



Зубкова осудили по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», Дмитрию Зыкову статью изменили на 116-ю, «Побои», так как нанесенные им Гончарову травмы не были расценены экспертами как вред здоровью. Зыкова выпустили из следственного изолятора, в конце концов он даже сумел восстановиться на службе, однако, по данным Первого областного информагентства, подсудимого уволили вновь.

Отец Дмитрия Зыкова рассказал свою версию событий.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.