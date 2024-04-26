В Челябинской области ветер обрушил многолетнюю пихту на крышу дома

Дерево убрали спасатели

В Челябинской области спасатели Усть-Катава предотвратили разрушение частного дома, на который упала 63‑летняя пихта. Специалисты зачистили ствол от веток, выкорчевали дерево и увезли его в другое место.



«За помощью к администрации города обратился местный житель, во дворе которого после сильных порывов ветра из земли с корнем вырвало дерево, посаженое в начале 60‑х годов прошлого века», — рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Ствол высотой 20 метров частично разрушил крышу и завис на перекрытии дома. По данным спасателей, была угроза строению, жителям и прохожим.

«Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС зачистили ствол от торчащих крупных веток, произвели остроповку пихты, закрепили ее краном, подпилили и отбуксировали в безопасную зону», — сообщили в пресс-центре.

Для ликвидации разрушений спасатели привлекли тяжелую технику.