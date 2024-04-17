Южноуральцы могут стать участниками флешмоба в поддержку спасателей и добровольцев, которые сейчас помогают жителям затопленных регионов России. Для этого нужно снять видео про работу всех тех, кто приходит на помощь к оказавшимся в беде и опубликовать его на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

«Я сама из Курганской области, как раз из села Кетово. Мне высылают информацию о зоне подтопления: люди уже эвакуированы. Здесь отдельное спасибо полпредству за оперативную работу»,— говорит председатель Совета регионального отделения Движения Первых Челябинской области Светлана Буравова.
Спасатели в Курганской области возводят защитные сооружения и укрепляют берега реки Тобол, устраняют заторы, которые мешают проходу воды.

Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают спасать не только жителей, но и домашних питомцев, зачастую рискуя своей жизнью. Им на помощь пришли добровольцы из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также Москвы. Волонтеры следят за уровнем воды и также участвуют в эвакуации. Ночью вместе с патрульной группой они осматривают затопленные территории, чтобы в случае ЧП быстро среагировать.

«Мы хотели бы выразить благодарность каждому, кто рискует своей жизнью ради спасения других и изменения текущей ситуации, всем, кто обеспечивает безопасность на территориях, пострадавших от наводнений. Вы пример для подрастающего поколения»,— сказала лидер Совета Первых Смоленской области Анастасия Шилина.