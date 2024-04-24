Груженный баллонами с пропаном грузовик «Урал» врезался в дом

Одного из пассажиров машины спасла строительная каска на голове

В Усть-Катаве Челябинской области бортовой грузовой автомобиль «Урал» вылетел с дороги, снес опору линии электропередачи и врезался в жилой дом. В кузове находились баллоны с пропаном и кислородом, один из которых пробил капот, а второй влетел в строение. О том, как спасатели ликвидировали последствия аварии, рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Авария произошла на улице Ломоносова на крутом спуске дороги.

«Удар оказался такой силы, что из кузова вылетело несколько баллонов: один, заправленный кислородом, пролетел несколько метров, ударился о стену соседнего дома и, отрикошетив, упал на землю во дворе. Еще один баллон с пропаном взлетел вверх, при падении вниз пробил капот и застрял в моторном отсеке „Урала“», — рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП возникла угроза жизни водителя, пассажира машины и жителей двух домов. На место прибыли бойцы 75-й пожарной части, спасатели и коммунальщики. Чтобы избежать возможного взрыва баллонов, заполненных взрывоопасными газами, весь участок пролили пенообразователем.

«Соблюдая максимальную осторожность, 10 баллонов с пропаном и кислородом, по одному, на руках, вынесли от домов и только после этого произвели отбуксировку грузовика на дорожное покрытие», — продолжили в пресс-службе.

В ДТП пострадали водитель и пассажир грузовика, которых госпитализировали в больницу. Последнему спасла жизнь строительная каска, которую он решил не снимать в пути. Раненых среди жителей домов нет.

По предварительным данным, происшествие случилось из-за технической неисправности автомобиля.