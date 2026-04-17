Челябинский семиклассник создал путеводитель по городу для пассажиров трамвая

Следуя по маршрутам № 3 и 16, можно узнать много интересного

Иван Романов учится в седьмом классе образовательного центра «Ньютон». Увлечен брейк-дансом. А в свободное время, как и все подростки, залипает в смартфоне. Но обязательный школьный проект заставил мальчика пересмотреть свое отношение к телефону. Ваня разработал интерактивный путеводитель для тех, кто ездит по Челябинску на трамваях. Теперь при помощи телефона челябинцы могут побывать на виртуальной экскурсии по родному городу.

«Путеводитель рассчитан на пассажиров 3-го и 16-го маршрутов. Эти трамваи проезжают мимо главных достопримечательностей Челябинска», — поясняет Иван.

Сам путеводитель пока бумажный. Все знаковые места обозначены в нем картинкой, рядом с которой есть QR-код.

При помощи телефона пассажир переходит на Яндекс-диск, где хранится описание интересного места. В большинстве случаев это небольшой текст, который нужно прочесть. Но есть на диске и «ленивые» — звуковые файлы. Ваня сам озвучил рассказ о некоторых объектах.

А вы хотите узнать, где начало Челябинска? Как уездному городу удалось стать круче торгового Троицка? Почему Свято-Троицкий храм называют храмом-путешественником? Или где в историческом центре Челябинска находилась «Рублевка» и где водились разбойники? Все это можно узнать во время виртуальной экскурсии.

Чтобы найти интересные факты, Иван прочел стопку краеведческих книг. Школьник не скрывает: помогали родители. Многие истории обсуждали за ужином всей семьей. В путеводитель вошли только самые интересные — те, которые могут увлечь подростков.

«Больше всего мне нравится история про челябинский цирк. Предыдущее здание было из дерева и находилось на площади Павших Революционеров. К 1970 году дерево стало ветхим, по бревнам пополз грибок. Тогда от здания решили избавиться. И цирк сожгли. А чтобы этот факт остался в истории, пригласили ТВ. Известно, что на пожаре работали операторы четырех московских студий», — рассказывает Иван.

Среди любимых — легенды кукольного театра. Говорят, что где-то за сценой хранится старый домик с марионетками. По вечерам, когда театр пустеет, они оживают — и за кулисами можно услышать странные звуки и увидеть тени движущихся кукол.

Путеводитель уже испытали на пробной экскурсии. На нее Ваня позвал своих одноклассников. Ребятам очень понравилось. Классный руководитель также оценила титанический труд. В будущем Иван надеется создать мобильное приложение, чтобы путеводитель работал с любого смартфона.

А в это время другие школьники создают систему контроля для промышленной группы «Метран», а команда «Кванториума» собрала для «КОНАРа» копию ледокола «Катерина Великая».