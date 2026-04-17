В Челябинской области потеплеет до майских +18 градусов 17 апреля

Бонусом — ясное небо и слабый ветер

Сегодня, 17 апреля, жителей Челябинской области ждет погожий весенний день: небо будет безоблачным, ветер — слабым, а воздух местами сможет прогреться до +18°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +17°C. Малооблачно. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске — облачно с прояснениями и 15°C выше нуля.

В Сатке, Трехгорном и Златоусте сегодня преимущественно ясно. Температура поднимется до +14°C.

В Аше и Еманжелинске потеплеет до +16°C. Небо будет безоблачным. Умеренный юго-западный ветер.

В Бредах воздух прогреется до +13°C. Здесь солнце будет периодически скрываться за облаками.

В Троицке и Южноуральске 16°C тепла. Переменная облачность. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +13 до +18°C. Ветер будет слабым, юго-западного направления, но местами с порывами до 13 метров в секунду.