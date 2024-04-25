Спасатели заступают на дежурство в нацпарках Челябинской области

Караулить туристов на Таганае, Иремеле и Зюраткуле будут всю первую половину мая

Поисково-спасательная служба Челябинской области в канун майских каникул организует работу спасательных постов на популярных туристических маршрутах Южного Урала.





Так, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель» заступят на дежурство спасатели Златоустовского и Усть-Катавского отрядов. В национальном парке «Зюраткуль» спасатели будут обеспечивать безопасность туристов с 26 апреля до 15 мая.





«Необходимость открытия дополнительных спасательных постов продиктована паводковой обстановкой и большой популярностью водных маршрутов Южного Урала среди российских сплавщиков. Река Березяк, протекающая по территории парка „Зюраткуль“, спокойна в среднем течении, но, прорываясь через хребет, сужается и становится порожистой. В пик паводка водный маршрут здесь может достигать четвертой категории сложности. Преодоление перепадов, порогов, прижимов, бочек и мощных сливов требует большого опыта, что привлекает спортсменов и одновременно представляет угрозу. Особенно для поклонников водного туризма, переоценивших свою квалификацию в погоне за экстремальными ощущениями», — говорят в ПСС.

Спасатели напоминают любителям вылазок на природу о необходимости заблаговременно регистрировать поход; соблюдать правила безопасного поведения на акватории и в природной среде; учитывать влияние человеческого, технического и природного факторов; не забывать про бережное отношение к природе.