В Челябинске судебное заседание по делу Евгения Тефтелева отложено

Следующий процесс состоится 27 октября.

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В Челябинске в четверг, 8 октября, состоялось заседание по делу бывшего мэра города Евгения Тефтелева. В ходе процесса сторона обвинения зачитала заключение, а сам подсудимый признал свою вину в получении взятки за покровительство при строительстве объектов в областной столице.



Напомним, дело Евгения Тефтелева рассматривается в особом порядке. На заседании суд продлил арест на счета сына бывшего мэра — Ивана Тефтелева до конца февраля следующего года. Там, как сообщил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий, хранилось более 30 миллионов рублей. Эти деньги Евгений Тефтелев получил до работы во власти, а затем отдал сыну по доверенности.

Также Евгений Тефтелев подтвердил, что получал деньги от Сергея Селещука за покровительство при строительстве недвижимости. По данным гособвинения, умысел у него возник осенью 2015 года. Тогда он предложил заняться этим Евгению Пашкову, с которым был в близких отношениях. Фирмам Селещука обещали условия при исполнении контракта по строительству школы в Парковом. После этого Тефтелев и Пашков договорились распределить деньги между собой. В 2016 году Сергей Селещук, как сообщает гособвинение, передал 300 000 рублей Пашкову. После, с февраля по август 2017 он передал ещё 500 000, а затем, до сентября 2018 — оставшиеся деньги суммами от 300 000 до 500 000 рублей. Позже сумма контракта выросла до 5 миллионов рублей, Евгений Пашков и Евгений Тефтелев попросили ещё средств. В итоге, в апреле 2019 года Сергей Селещук через директора своей фирмы передал Евгению Пашкову ещё 500 000. В общей сложности, по данным следствия, было передано 2 500 000 рублей.

«Вину признал, раскаивается. Адвокаты попросили признать к делу его награды, грамоты, знаки, а также учесть возраст»,— добавил корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

На заседании слово также взяла сторона защиты. Адвокаты бывшего мэра отметили его состояние здоровья, а также перечислили заслуги Евгения Тефтелева и характеристики нескольких организаций. Все они положительно отзывались об экс-главе Челябинска.

В завершении судья предложил отложить заседание до 27 октября. За это время стороны подготовятся к прениям. На этом текущее заседание было закрыто.