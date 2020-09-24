Дело предполагаемого подельника Тефтелева Евгения Пашкова отправлено в суд

СК Челябинской области завершил расследование уголовного дела.

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Завершено расследование дела бывшего начальника управления администрации областного центра Евгения Пашкова, который выступил соучастником экс-мэра Челябинска. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, с 2015 по 2019 годы обвиняемый вместе со вторым участником Евгением Тефтелевым получили взятку, общая сумма которой составляла 2,5 миллиона рублей. Взятку Евгений Пашков получил от коммерческой организации, которая попросила взамен обеспечить общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска. Отметим, что ранее Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение, поэтому его дело и дело Евгения Пашкова рассматриваются раздельно.

«Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Напомним, что недавно состоялось первое заседание суда по делу экс-мэра Евгения Тефтелева. Был рассмотрен вопрос лишь по мере пресечения: срок домашнего заключения бывшего градоначальника продлен до 28 февраля 2021 года. Во время следующего заседания ему огласят обвинительное заключение. Евгений Тефтелев ранее признал свою вину.