74% челябинцев признались, что используют нецензурную лексику

Постоянная ругань звучит в каждом десятом рабочем коллективе, а в повседневной жизни регулярно матерятся 14% горожан

Большинство жителей Челябинска регулярно используют нецензурную лексику в быту. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросив экономически активных челябинцев, в том числе имеющих работу, сообщает портал Om1.ru.

Согласно результатам исследования, 14% горожан признались, что матерятся постоянно, еще 60% — иногда. Лишь 26% заявили, что никогда не сквернословят.

На работе ситуация несколько спокойнее, но нецензурные фразы тоже встречаются часто. В повседневном общении между коллегами постоянную ругань слышат 23% опрошенных, периодически — 52%. На совещаниях с матом постоянно сталкиваются 12% работающих, еще 35% — время от времени.

Руководители, по наблюдениям подчиненных, более сдержанны: регулярную нецензурную брань с их стороны отмечают 13%, ситуативную — 36%. При этом сами челябинцы признаются в сквернословии на работе реже: часто ругаются только 9%, иногда — 43%.

Мужчины, как выяснили аналитики, ругаются на работе чаще женщин, но и замечаний коллегам делают больше. Представительницы прекрасного пола предпочитают не вмешиваться — 59% никогда не делают замечаний матерящимся сослуживцам (среди мужчин этот показатель составляет 43%).

Максимальная доля сквернословящих на работе (60%) среди опрошенных до 35 лет. Молодежь также почти не делает замечаний: в этой возрастной группе 66% никогда не одергивают коллег.