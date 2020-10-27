Назначена дата оглашения приговора экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Бывший глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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Судебное заседание по делу Евгения Тефтелева состоялось во вторник, 27 октября, в Центральном районном суде. Бывший мэр города обвиняется в получении взятки в сумме 2,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации.

«В прениях государственным обвинителем предложено признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 75 миллионов рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 10 лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также выступила сторона защиты, настаивая на назначении наказания в виде штрафа, причем в меньшем размере, чем просило обвинение. Кроме того, адвокаты просили принять во внимание возраст и состояние здоровья своего подзащитного.

Сам Тефтелев на вопросы журналистов о состоянии здоровья ответил «терпимо», про настрой — «нормально».

Приговор Евгению Тефтелеву огласят в среду, 28 октября.

Напомним, ранее экс-мэр признал свою вину в получении взятки за покровительство при строительстве объектов. Дело рассматривается в особом порядке. Евгений Тефтелев подтвердил, что получал деньги от Сергея Селещука.

Как утверждает гособвинитель, умысел возник осенью 2015 года, в долю экс-мэр взял Евгения Пашкова. Речь идет о контракте по строительству школы в Парковом. В 2016 году Селещук передал 300 тысяч рублей Пашкову. С февраля по август 2017 он передал ещё 500 тысяч, а до сентября 2018 года — еще несколько сумм от 300 до 500 тысяч рублей. Когда сумма контракта выросла до пяти миллионов рублей, Пашков и Тефтелев попросили ещё средств. В апреле прошлого года Сергей Селещук передал Евгению Пашкову еще полмиллиона рублей. По данным следствия, общая сумма переданных средств составила 2,5 миллиона рублей.