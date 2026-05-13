Южный Урал готовится к Году единства народов России

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оргкомитета

Губернатор Алексей Текслер возглавил заседание оргкомитета по проведению Года единства народов России в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Южный Урал исторически является территорией согласия и взаимного уважения людей разных национальностей и культур.

«Сегодня, когда идет специальная военная операция и наша страна испытывает колоссальное давление со стороны внешних сил, мы видим то же сплочение людей. Высокое звание Героя России носят представители разных национальностей, подчеркивая дух единства народов, защищающих свою Родину», — заявил Алексей Текслер.

В Челябинской области уже сформирована насыщенная национально-культурная повестка, а проведение Года единства народов России позволит вывести традиционные проекты на новый уровень. Обсуждалась также подготовка к проведению окружного этапа VII Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации — 2026».

Регион уже активно участвует в пилотных проектах Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России. Так, Челябинская область стала одним из первых регионов, где реализуются просветительское направление «СВОИ: Лига ценностей» и медиапроект «КИБЕРЫ». Кроме того, готовится к открытию медиастудия на площадке Государственного исторического музея Южного Урала.

«Наши мероприятия, проводимые при участии и по инициативе Русской Православной Церкви, Регионального духовного управления мусульман Челябинской области, вошли в План региональных мероприятий по проведению Года единства народов России. Со стороны правительства области мы оказываем поддержку в проведении знаковых мероприятий: „Троица в Троицке“, „Петровские чтения“, „Расулевские чтения“. Каждый год они проводятся на все более высоком уровне», — отметил губернатор.

В самом Челябинске продолжается строительство главной соборной мечети Южного Урала. Она будет названа в честь Габдрахмана Расулева, который возглавлял Центральное духовное управление мусульман и в 1941 году объявил священную войну Гитлеру, объединив мусульман на защиту Отечества.

Алексей Текслер также привел пример сплочения в годы Великой Отечественной и сегодня.

«В 2022 году в Чебаркульской дивизии, где был развернут лагерь для мобилизованных, рядом стояли две большие палатки — церковь и походная мечеть. Я сам заходил туда не раз, и священнослужители рассказывали, что многие ребята, приходившие туда, раньше никогда не были ни в церкви, ни в мечети, но почувствовали внутреннюю потребность прийти и помолиться. Это очень показательный пример. Мы всегда были сильны, когда были вместе. Как народ, нас скрепляют язык, культура и религия», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также заметил, что мероприятия к Году единства должны охватить все сферы жизни: от культуры и спорта до образования, религии и института семьи. Особое внимание нужно уделить работе с молодежью, так как именно молодые формируют облик будущей России.