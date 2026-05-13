Артем Жога провел заседание совета по экологии в Верхней Пышме

Главной темой стала реализация проекта «Сохранение лесов»

В Верхней Пышме состоялось заседание совета по экологии под председательством полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артёма Жоги. В нем приняли участие директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Андрей Ариткулов, а также представители регионов Уральского федерального округа и профильных ведомств.

Совещание началось с обсуждения старта посевной кампании. В прошлом году регионы УрФО добились лучших показателей по сбору зерновых, зернобобовых, масличных культур, картофеля и овощей за последние три года.

«Важно сохранить этот темп. Впереди много задач по обработке посевов, борьбе с климатическими явлениями, созреванию урожая. Руку с пульса убирать нельзя. Сфера сельского хозяйства требует постоянной включенности органов власти всех уровней. От наших усилий зависит продовольственная безопасность регионов Урала», — подчеркнул Артём Жога.

Посевная кампания уже началась — к 12 мая было засеяно 433 тысячи гектаров. Наиболее активно работы стартовали в Челябинской и Свердловской областях. В этом году общая площадь посевов в УрФО составит около 4,8 миллиона гектаров.

Еще одна важная тема — сохранение лесов. Работы ведутся в рамках одноименного федерального проекта, входящего в нацпроект «Экологическое благополучие». К 2030 году отношение площади восстановленных и высаженных лесов к площади погибших и вырубленных должна составить 112%. Сейчас на территории УрФО этот показатель достигает 113%.

Регионы продолжают создавать зеленые пояса вокруг городов и промцентров. В 2025 году площадь зеленых зон составила 16 тысяч гектаров вместо плановых 4 тысяч.

Кроме того, Артём Жога поставил задачу по усилению работы в сфере администрирования доходов от использования лесов. Полпред призвал внимательнее относиться к сигналам граждан, связанных с вырубкой леса и содержанием лесополосы.