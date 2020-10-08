В Челябинске выносят приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву

Заседание проходит в Центральном районном суде.

Послушать 00:00

В Челябинске сегодня, 8 октября, выносят приговор Евгению Тефтелеву. Экс-глава Челябинска подозревается в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.



Заседание проходит в Центральном районном суде города. На процесс Евгения Тефтелева, который находился под домашним арестом, привели в сопровождении сотрудников ФСИН. Сам бывший градоначальник, как передаёт корреспондент медиахолдинга ОТВ, был немногословен в общении с журналистами и на вопрос о состоянии здоровья ограничился лишь одним словом.

«Терпимо»,— ответил Евгений Тефтелев.

Напомним, Евгений Тефтелев проходит подозреваемым по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей. Следствие считает, что он и его помощник Евгений Пашков осуществляли покровительство при заключении и исполнении контрактов на недвижимость в Челябинске. Максимально по части 6 статьи 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса можно получить до 15 лет лишения свободы, однако ранее бывший мэр областной столицы согласился на сотрудничество со следствием, полностью признал вину и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела.

Днём ранее другому фигуранту дела — Евгению Пашкову, Центральный районный суд изменил меру пресечения с СИЗО на запрет определённых действий.