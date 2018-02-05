/ Мошенники, обещавшие вернуть деньги за лекарства, забрали валюту у южноуральских пенсионеров

Злоумышленники обманом получили больше 8 миллионов рублей.

Южноуральские пенсионеры стали жертвами мошенников из северной столицы. Пожилые люди покупали продукцию псевдофармакологических компаний, затем их данные отправляли мошенникам, и те начинали работу с доверчивыми гражданами. Предлагая вернуть деньги за недействующие средства, злоумышленники получали информацию о банковских счетах, номерах карт пенсионеров. По легенде, возврат денег облагался налогом, поэтому пожилые люди оплачивали его, переводя «добродетелям» от 40 тысяч рублей до миллиона.



По версии следствия, мужчины с января 2015 года по февраль 2016 года в составе организованной в Санкт-Петербурге группы похитили у 8 граждан из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Кировской, Свердловской, Самарской, Челябинской областей и других регионов Российской Федерации денежные средства на общую сумму более 4 миллиона рублей. В 2016–2017 годах мужчины вышли из состава вышеуказанной организованной группы и продолжили совместную деятельность самостоятельно. Аналогичным способом они похитили еще у 11 россиян более 4 миллионов 250 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в генпрокуратуре Челябинской области.

Мошенников вычислили в Орске, там же возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследование которого уже завершилось. Его передали в суд для рассмотрения по существу. Отдельно будут рассматривать преступления, совершенные мошенниками из северной столицы не в составе банды.