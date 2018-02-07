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/ Андрея Пязока оставили в СИЗО по делу о дольщиках

Андрея Пязока оставили в СИЗО по делу о дольщиках

Решение принял Центральный районный суд.
сегодня в 15:34
  |  Общество

Обвиняемый Андрей Пязок останется под стражей как минимум до 11 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей учредителя «Речелстроя». Они объяснили это тем, не успели закончить предварительное следствие.

Андрея Пязока, напомним, обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. На судебном заседании он просил не изолировать его от общества и оставить под домашним арестом или отпустить под залог.

Судом при изучении материалов ходатайства учтено, что Пязок А.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, совершенного в отношении значительного числа граждан, что представляет собой повышенную социально-общественную опасность, в том числе, выразившуюся в нарушении жилищных прав незащищенных слоев населения, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на длительный срок. — уточнили сайту «Первый областной» в пресс-службе суда.

В результате суд не стал смягчать меру наказания, так как не увидел требующих этого обстоятельств. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Андрея Пязока задержали 11 декабря прошлого года. Потерпевшие по делу — 700 дольщиков «Чурилово Lake City». Следствие предполагает, что их деньги были похищены. Точная сумма ущерба пока не называется.

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