Умные часы задымились на уроке в одной из школ Челябинска

Учебный процесс прерывать не пришлось, никто не пострадал

В одной из школ Челябинска на Университетской набережной сработала пожарная сигнализация. Система отреагировала на дым от умных часов, в которых произошло короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на место спасатели установили, что во время урока один из учеников достал из портфеля электронные часы, в которых произошло короткое замыкание.

«Горения при этом не последовало, задымления также не было. Никто не пострадал, в том числе сам школьник, а учебный процесс не прерывался», — рассказали в пресс-службе.

В этот же день в квартире дома на улице Богдана Хмельницкого возникло задымление из-за аварийного режима работы. Открытого горения не было. Жильцы проявили сознательность: 10 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что гаджеты и электроприборы не следует оставлять включенными без присмотра. Нельзя пользоваться устройствами с поврежденными проводами и корпусом. Также следует избегать перегрузок сети.