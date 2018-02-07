/ Экс-директора Усть-Катавского вагоностроительного завода отправили в колонию на 8 лет

Павла Абрамова и его заместителя Александра Болотникова признали виновными.

Приговор огласил Усть-Катавский городской суд сегодня, 7 февраля. Абрамова признали виновными в злоупотреблении полномочиями, Болтникова — в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, а также — отмывании денег.

Установлено, что бывший генеральный директор Усть-Катавского вагоностроительного завода вместе с заместителем по персоналу и безопасности с 2009 по 2013 годы нанесли заводу ущерб в 517 миллионов 45 тысяч 141 рубль. В результате производственный процесс на предприятии пришлось остановить, а в городе в целом выросла социальная напряженность. По версии следствия, гендиректор вместе с замом продавали трамваи ниже их себестоимости. Кроме того, по версии следствия, Болотников отмыл 209 миллионов 300 тысяч рублей.

Подсудимые не признали своей вины. Павла Абрамова отправили в колонию на восемь лет, Александра Болотникова — на пять лет со штрафом в 500 тысяч рублей.



Меру пресечения Болотникову А.М. избрана в виде заключения под стражу. С Абрамова П. В. и Болотникова А.М. солидарно в пользу предприятия взыскана сумма причиненного ущерба в размере пятьсот семнадцать миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе суда.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

