/ Воровка из Челябинской области забирала деньги у пенсионеров под видом газовщика

Женщину и ее подельницу задержали в Воронеже.

Жительницу Челябинской области задержали сотрудники МВД в Воронеже. Женщину обвиняют в совершении нескольких краж, за время которых она получила больше миллиона рублей. Деньги жительница Челябинской области делила с подельницей из Алтайского края. Вместе они приходили к пожилым людям, назывались сотрудниками газовой службы, и затем похищали у них деньги.

Оперативники установили фрагмент государственного регистрационного знака автомобиля, на котором передвигались злоумышленницы. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в арендованной ими квартире. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России.

Кроме того, правоохранители сообщили, что подельницы ранее были за решеткой. Причиной стали имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.