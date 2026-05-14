На Парижской неделе моды в Челябинской области покажут коллекции 14 дизайнеров

Специальным гостем станет историк моды и блогер Анатоль Вовк

В конце весны в Челябинской области вновь пройдет своя Парижская неделя моды (18+). В этом году показ состоится 30 мая, но также запланированы тематические мероприятия с 24 по 31 мая.

Свои коллекции в селе Париж представят 14 модных брендов и дизайнеров, сообщили в Агентстве развития креативных индустрий Челябинской области. Девять участников — из Челябинской области: Selsovet, «Маруся Боярова», Tatiana Kotova, София Енидунаева, ЭТНОfresh, «Дина», «До Мурашек», «МК580» и Международный институт дизайна и сервиса. Впервые на подиум выйдут локальные дизайнеры из Ивановской области (Иван Кутузов), Тюменской области (марка «Кэррот») и Республики Башкортостан (бренд «Катя Особа»). Хедлайнерами станут звезды российской индустрии моды — марка мужской одежды House of Leo из Санкт-Петербурга и бренд Gapanovich из Москвы и Мурманска.

В этом году коллекции объединяет тема многогранности проявлений культурных кодов.

«На Парижском подиуме соберутся представители нескольких регионов, чтобы показать наполненность российской моды смыслами, уникальными „голосами“, звучащими тем не менее в унисон», — отметила директор Агентства развития креативных индустрий Ирина Чиркова.

Специальный гость Парижской недели моды в этом году — историк моды, искусствовед, телеведущий и блогер Анатоль Вовк. Он посетит показ и проведет в Магнитогорске лекцию-дискуссию о коллаборациях современных брендов с народными промыслами.

Гостей вечера ждут и другие сюрпризы, среди них — музыка органа в исполнении профессора Московской консерватории Евгении Кривицкой и солистов Челябинской государственной филармонии.

Но события, посвященные Парижской неделе моды, начнутся аж 24 мая. В этот день в галерее Larisa Depershmidt стилист Ольга Теплякова прочитает лекцию «Как читать будущее через моду: тренды следующего года». Затем, 26 мая, в пространстве «ЛюбаПетя» откроется выставка эскизов победителей конкурса «Южный Урал в легендах и сказаниях», а на следующий день в МИДиСе пройдет финал конкурса молодых дизайнеров «Модный цех». Также 29 мая в креативном пространстве «Атом» искусствоведы Марина Денкевич и Анна Леготина проведут лекцию «Искусство в моде: как челябинские художники создают коллаборации». Там же откроется выставка «Слезы — вода» арт-резиденции «Башня.1911» и челябинских дизайнеров.

Еще 29 мая в Магнитогорске дизайнер Елена Ермаковишна прочитает лекцию «Мода, которой нет: в поисках идентичности Южного Урала через призму истории региональной моды». На следующий день в городском курорте «Притяжение» выступит Анатоль Вовк. А 31 мая в галерее Larisa Depershmidt gallery бренд-стратег Данила Александров проведет лекцию «Не просто одежда: как влюбить аудиторию в ваш бренд».