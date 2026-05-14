Хорошие новости для родителей малышей, проживающих в микрорайоне «Белый Хутор». Строительство нового детского сада здесь полностью завершено, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Здание проходит последние этапы оформления. Идут стандартные процедуры по передаче садика в муниципальную собственность и регистрации технической документации. Уже в ближайшее время все формальности будут улажены», — отмечают в пресс-службе.
Параллельно с оформлением документов решаются организационные и кадровые вопросы.
По оптимистичному плану дорожной карты садик откроется уже в июле 2026 года. Правительство области держит ход событий на личном контроле, чтобы не затягивать долгожданный для жителей микрорайона момент.
Информацию о начале приема детей, порядке комплектования групп можно будет получить в комитете по делам образования города Челябинска после завершения всех организационно-административных процедур.