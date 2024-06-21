Под Магнитогорском взрослые отказались помогать тонущему мужчине

Его тело на берег извлекли спасатели

В Брединском районе спасатели подняли со дна тело пропавшего мужчины. Он утонул во время купания в водоеме. Местный житель звал на помощь, однако отдыхающие на берегу отмахнулись от него. О трагедии на городской плотине рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Житель поселка Бреды пропал при невыясненных обстоятельствах 16 июня. Полицейские нашли тех, кто видел мужчину живым.

«Ими оказались подростки, отдыхавшие в тот день на берегу плотины. Они видели, как примерно на середине водоема, ширина которого превышает 200 метров, мужчина лег на бок и пытался привлечь к себе внимание. Он махал руками, кричал, звал на помощь. Ребята бросились к взрослым, обратив их внимание на тонущего, но ответ шокировал даже детей: „Тонут на том берегу, значит, это их проблемы“», — озвучили в пресс-службе.

20 июня спасатели Локомотивного отряда приступили к поискам мужчины. Они на лодках с помощью «кошек» работали в трех направлениях и по береговой линии, а водолазы прочесывали дно.

В первый день поисков водолазы обследовали пять тысяч квадратных метров дна и более трех километров береговой линии. Видимость на глубине шести метров из-за особенностей грунта была почти нулевая.

«Сегодня днем тело утонувшего обнаружено в 20 метрах от берега, поднято на поверхность, транспортировано к берегу и передано сотрудникам полиции», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили ИА «Первое областное» в СУ СКР по Челябинской области, следователем следственного отдела по городу Карталы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



