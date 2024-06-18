В Озерске на Иртяше утонула 14-летняя школьница

Сообщается, что она вместе с приятелями купалась на стихийном пляже в городском парке

В Озерске устанавливаются обстоятельства гибели 14-летней девочки, она утонула во время купания на озере Иртяш, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС. Беда произошла на пляже «Колибри» в городском парке.

Сообщение поступило спасателям от очевидцев, которые обнаружили тело подростка в десяти метрах от берега. Спасатели достали ребенка и передали полиции.

По предварительным данным, школьница в компании приятелей купалась в не предназначенном для этого месте.

Очевидцы сообщают, что дети пришли на пляж компанией, взрослых с ними не было. Девочка, зайдя на глубину, не сумела выплыть.

По данным региональной прокуратуры, в текущем году в водоемах Челябинской области с начала купального сезона утонули уже шестеро детей.