На реке в Челябинской области утонули две женщины

Очевидцы вытащили тела на берег и пытались реанимировать

На реке Кызыл-Чилик в поселке Набережном Нагайбакского района утонули две женщины. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.

Трагедия случилась накануне, 17 июня. На берегу отдыхали две семьи, одна из женщин отправилась купаться с детьми и начала тонуть, вторая бросилась на помощь и сама ушла на дно. В ГУ МЧС по Челябинской области факт происшествия подтвердили.

«Утонули 53-летняя и 37-летняя женщины. Очевидцы вытащили тела на берег и попытались помочь. На месте работали сотрудники Магнитогорского отряда МЧС, полиция и скорая», — прокомментировали в ведомстве.

Женщины утонули в не оборудованном для купания месте.

Как ранее сообщал наш сайт, на реке Урал нашли тело 18-летнего жителя поселка Аблязово.

Ранее в техническом водоеме в Магнитогорске утонули два подростка. Тело одного из них вытащили, поиски другого продолжаются.

