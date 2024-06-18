На реке Кызыл-Чилик в поселке Набережном Нагайбакского района утонули две женщины. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.
Трагедия случилась накануне, 17 июня. На берегу отдыхали две семьи, одна из женщин отправилась купаться с детьми и начала тонуть, вторая бросилась на помощь и сама ушла на дно. В ГУ МЧС по Челябинской области факт происшествия подтвердили.
«Утонули 53-летняя и 37-летняя женщины. Очевидцы вытащили тела на берег и попытались помочь. На месте работали сотрудники Магнитогорского отряда МЧС, полиция и скорая», — прокомментировали в ведомстве.
Женщины утонули в не оборудованном для купания месте.
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