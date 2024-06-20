Под Челябинском на реке Миасс утонул мужчина

Его тело нашли на глубине трех метров

В Челябинской области произошла еще одна трагедия на водоеме. В реке Миасс возле деревни Большие Харлуши утонул 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.



Накануне на берегу реки отдыхала компания. Один из мужчин ушел купаться и не вернулся. Друзья вызвали спасателей.

«Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС России приступили к обследованию водоема. Поздно вечером утонувший мужчина был обнаружен на глубине трех метров, извлечен из реки и доставлен к берегу», — озвучили в пресс-службе.

С 31 мая в регионе утонуло 20 человек, в том числе пятеро детей. В МЧС России напомнили, что нельзя купаться и нырять в не оборудованных для этого местах, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нужно постоянно следить за купающимися детьми, а также не прыгать в воду с лодок и других плавательных средств.

Накануне журналист медиахолдинга «Первый областной» Сергей Новиков испытал на себе чувства тонущего человека и, по легенде, был спасен специалистами. О том, как прошел эксперимент, читайте здесь.