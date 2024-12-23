Под Челябинском проверили 150 иностранцев

12 из них вручили повестки для явки в военкоматы

Сотрудники ФСБ и полицейские при силовой поддержке ОМОН проверили законность пребывания в России иностранцев. Из 150 человек трое нарушили миграционное законодательство — их выдворят из страны. Силовики также нашли нелегальную молельную комнату, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Силовики проверили иностранцев на причастность к правонарушениям.

«Представители военного комиссариата вручили 12 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет», — сказали в пресс-службе.

На складе силовики нашли нелегально действующую молельную комнату. По данному факту решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).