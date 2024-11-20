Более 200 иностранцев проверили силовики в аэропорту Челябинска

Четверых сразу развернули домой, иностранцам с российским гражданством вручили повестки

В очередной рейд по проверке нарушений миграционного законодательства в челябинский аэропорт имени Курчатова отправились не только полицейские, но и сотрудники ФСБ и военкомата, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Силовики проверили более 200 граждан — как прибывших внутренними и международными авиарейсами, так и встречающих — по мобильному биометрическому терминалу для установления личности.

Четверых граждан ближнего зарубежья, которые не смогли подтвердить законность своего нахождения на территории России, сразу же завернули: судом приняты решения об их административном выдворении из страны.

Лицам, которые получили российское гражданство и подлежат постановке на воинский учет, вручили повестки для явки в военкоматы.

С начала 2024 года в Челябинской области пресечено более 6 тысяч правонарушений, связанных с нарушением правил въезда и режима пребывания, в том числе почти 200 — за уклонение от прохождения медосвидетельствования; из РФ выслано 1849 мигрантов, в том числе 1448 — принудительно. Мероприятия продолжаются.