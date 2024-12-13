В Челябинской области появится Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан

Вопросы миграционной политики в регионе находятся на особом контроле

Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан — это пилотный проект, который в 2025 году будет способствовать противодействию экстремизму в Челябинской области. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на декабрьском заседании Совета по реализации государственной национальной политики.

Трудовые мигранты смогут проходить в центре адаптационный курс, разработанный совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

«Регион исторически формировался как многонациональный, и вопросы межнациональной дружбы, единства всегда были на первом плане. Но регион промышленный, с экономической точки зрения достаточно развитый, и он является предметом притяжения для иностранной рабочей силы, как и большинство субъектов Уральского федерального округа. И вот это миграционное давление в последние несколько лет оказывает негативное влияние на состояние межнациональных отношений, на восприятие принимающим сообществом людей, приезжающих фактически из инокультурной среды. И те решения, которые были приняты недавно правительством Челябинской области, я надеюсь, в ближайшее время это напряжение будут снижать», — сказал ранее руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.