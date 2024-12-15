Челябинец прописал в своей квартире 27 иностранцев

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В Челябинской области полицейские выявили пятерых собственников квартир, которые за деньги прописали у себя иностранцев, но жилплощадь не предоставили. Один из нарушителей поставил на учет в своей квартире 27 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Челябинске участковые отдела полиции „Тракторозаводский“ установили 58-летнего мужчину, который фиктивно поставил на учет по месту пребывания 27 иностранных граждан. Полицейские установили, что подозреваемый в период с 2023 года осуществил 6 фактов фиктивной регистрации мигрантов в квартире по улице Первой Пятилетки»,— уточнили в полицейском главке.

Также полицейские выявили еще трех собственников квартир в Металлургическом и Курчатовском районах, которые в общей сложности прописали у себя 15 мигрантов.

За фиктивную прописку трех иностранцев задержали и 32-летнего жителя Магнитогорска.

В отношении всех собственников возбудили уголовное дело. Мигранты с учета сняты, их привлекут к ответственности за предоставление ложных сведений при постановке на учет.

Всего с начала 2024 года фигурантами уголовных дел за фиктивную прописку иностранцев стали 786 южноуральцев.