В реанимации находится один из пострадавших в жуткой аварии под Юрюзанью

Пациентов направят на повторное обследование.

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Двое пострадавших в аварии с грузовиком, которые были доставлены в больницу, проходят повторное обследование. Их состояние оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации, другой — в травматологии, сообщили «Первому областному» в минздраве региона.



«Пострадавшие проходят повторные обследования, состояние стабильное. Один пациент в реанимации в среднем, другой в травматологическом отделении в удовлетворительном состоянии», — рассказали «Первому областному» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, страшная авария, жертвами которой стали несколько человек, произошла во вторник, 16 июня, на участке трассы М-5 в районе реки Сильга. На ремонтируемом мосту грузовик, у которого по предварительным данным отказали тормоза, собрал на своем пути в 5 автомобилей. Запись инцидента попала на видео. Два человека погибли в аварии. Известно, что они ехали в Усть-Катав на «Ладе Гранта» и были супругами.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы. По их сведениям, причина ДТП может быть и в том, что 36-летний водитель грузовика уснул за рулём. Отметим, что в настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Вопрос о мере пресечения для него будет решаться после заключения о состоянии тормозной системы грузовика.