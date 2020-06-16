Двое погибших в ДТП с грузовиком были жителями Усть-Катава

Жертвами аварии стала супружеская пара.

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Погибшие в ДТП с участием грузовика на участке трассы М-5 через реку Сильга были жителями Усть-Катава. Об этом корреспонденту телеканала ОТВ рассказали в областном управлении ГИБДД.



Сообщается, что погибшие были 1956 и 1957 годов рождения. Они ехали в «Ладе Гранта». Именно на них пришёлся основной удар. В Минздраве региона сообщили о других пострадавших. По информации ведомства госпитализация понадобилась только двоим жертвам аварии.

«Двое в средней степени тяжести направлены в ГБУЗ „Районная Больница г. Катав — Ивановск“ и двое на амбулаторное лечение — все жители Башкирии. Двоим помощь оказана на месте»,— рассказали «Первому областному» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Напомним, авария, в которой пострадали 7 человек и 2 погибли, случилась вблизи Юрюзани сегодня, 16 июня. По предварительной информации от полиции, у грузовика отказали тормоза. Само ДТП произошло на участке дороге, где проходил ремонт. Большегруз ударился в одну из машин, остальные были повреждены по цепочке.

Момент аварии попал на видео.