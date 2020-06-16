«Увернуться было некуда»: Момент аварии на трассе М-5 под Юрюзанью сняли на регистратор

На кадрах грузовик на полной скорости врезается в колонну машин.

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Момент аварии под Юрюзанью, в которой грузовик смял пять автомобилей попал на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как фура на полном ходу с трудом влетает в поворот, а затем врезается в колонну автомобилей, которые проезжают ремонтируемый отрезок пути на сравнительно небольшой скорости.

Первой на пути стала «Лада Гранта», затем по цепочке «Ауди», «Рено» и «четырнадцатая». Останавливает повальное смятие легковушек грузовик «Сино».

На дороге образуются клубы пыли, когда они усядутся, взгляду предстанет ужасная картина: груды металла, внутри которых находятся люди.

Напомним, страшная авария произошла сегодня под Юрюзанью. По предварительным данным у грузовика отказали тормоза, в аварии пострадали 7 человек, еще двое скончались на месте. Подробности произошедшего уточняются.