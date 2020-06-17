Появилась новая версия о причине жуткой аварии под Юрюзанью

Следователи продолжают разбираться в произошедшем.

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Редакции сайта «Первый областной» стали известны новые подробности в деле о расследовании причин аварии на трассе М-5 под Юрюзанью, где водитель грузовика смял пять машин. Следователи продолжают разбираться в произошедшем. Сегодня появилась вторая версия причины ДТП.

«В настоящее время рассматривается еще одна причина — водитель мог уснуть за рулем. Правоохранительные органы ждут экспертизы тормозов грузовика», — сообщил собственный источник «Первого областного» в правоохранительных органах.

Выяснилось, что за рулем самосвала был 36-летний мужчина. Сам он в аварии не пострадал. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. После того, как следствие получит экспертизу тормозной системы, будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения.